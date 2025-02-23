صور من مدينة الكاظمية قبيل انطلاق مراسم التشييع الرمزي للشهيد السيد نصر الله

نيوز – محليات



بدت مدينة الكاظمية المقدسة شمالي بغداد، مستعدة لانطلاق مراسم التشييع الرمزي للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، والشهيد هاشم صفي الدين، اللذان استشهدا خلال قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامتهما في جنوب بيروت بتاريخ 27 أيلول من العام الماضي 2024.

وبحسب اللجنة التنسيقية الشعبية في هيأة الحشد الشعبي، فإن المراسم ستنطلق عند الساعة الثانية والنصف ظهرا، بحمل النعش الرمزي والسير به من جسر الأئمة باتجاه باب المراد في العتبة الكاظمية المقدسة، وسط توقعات بمشاركة المئات من المعزين في التشييع.

