بغصّة وألم.. أهالي الموصل يتسلمون رفات أحبائهم ضحايا "داعش" الارهابي

بعد سنواتٍ من الانتظار والصبر، يترقّب أهالي المغدورين في محافظة انتهاء عمليات الفحص التي يجريها فريق الطب العدلي، آملين التعرف على رفات أحبائهم الذين سقطوا ضحية غدر تنظيم .عدسة تنقل معاناة هؤلاء الاهالي.