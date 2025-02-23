تفاصيل جديدة حول زيارة الوفد العراقي لسوريا ولقاءه الشرع

نيوز - سياسي

كشف رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، عن تفاصيل جديدة حول زيارة الوفد لسوريا ولقاءه الشرع.

وقال الشرع في خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر (حوار بغداد) وتابعته نيوز، ان "الأحداث التي جرت مؤخراً في سوريا، تؤثر ليس على فقط، وإنما على المنطقة ككل"، مبينا ان "القائم على الإدارة السورية أرسال رسائل إيجابية وشرح ما يجري في سوريا".

وبين الشطري، أن "ما جرى في يراه العراقيون على أقسام مختلفة، بعضهم يراه سلبياً والآخر يراه إيجابياً، أما الحكومة العراقية فهي مسؤولة عن حفظ مصالح مواطنيها"، لافتا إلى أن "قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الشرع كان مبنياً على مقدمات، وأن الرسالة الأمنية كانت واضحة وتم إيصالها للقيادة السورية الجديدة بأن لم يكن دائماً مع نظام بشار الأسد، بل يعتبر أول تضررت من الأسد، وكان مصدر قلق للعراق، فقد كان يزج بمئات الانتحاريين والمقاتلين المتطرفين الذين كانوا يتدربون في الساحل السوري ويرسلون إلى بإشراف النظام السوري".

وأوبين الشطري، كما تم إبلاغ الجانب السوري بأن "العراق بعد الأحداث التي جرت في لم يكن حريصاً على بقاء نظام بشار بقدر ما هو البديل، فهذا كان مصدر قلق بالنسبة للعراق، وأن الرسائل التي أرسلناها إلى الشرع كانت تتضمن أن مع تطلعات الشعب السوري لكن لدينا بعض النقاط منها ملف داعش وكيف ستعامل الادارة السورية الجديدة معه، كما أن هناك مكونات في الشعب السوري تتداخل مع الشعب العراقي، من الكورد والشيعة والعلويين، فكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات".

وبين ان "هناك مناطق تسيطر عليها داعش ومنها مخيم الهول الذي يضم حوالي 30 ألف شخص ومن 60 جنسية عربية وأجنبية مختلفة، إضافة إلى 4 الاف مقاتل في سجون (قسد) وهؤلاء يمثلون خطراً ومن ضمنهم ألفي شخص الجنسية"، لافتا الى اتن "الرسالة التي اوصلتها الى الشرع، هي قلقنا من ذهاب سلاح الجيش السوري إلى عناصر مسلحة ومن ضمنها منفلتة، ولا نعرف ما هو شكل النظام الذي سيقوده الشرع بعد استقرار الأوضاع في سوريا".

وذكر ان "هذه الرسائل تم إيصالها إلى الشرع"، مؤكدا "استمرار التواصل مع الإدارة الجديدة في من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها".