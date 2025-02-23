"فوا مصيبتاه".. السيد الصدر يعلق على ظاهرة كتابة الرسائل والاطاريح مقابل مبالغ مالية

جاء ذلك في سؤال ورد إلى الصدر، جاء في نصه: "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة كتابة البحوث وأخذ الشهادات العليا على اثرها الا ان المستفيد من الشهادة لا يعي من اختصاصه او ما كتب له أي شيء وبعضهم لا يعرف حتى عنوان رسالته مجرد كتب لهم رسائل أو أطاريح بمبالغ مادية وسجلت باسمائهم.. فهل يصح ذلك".وأجاب الصدر، بالقول: "هذا الأمر من الفساد العلمي والأخلاقي.. فوا مصيبتاه ان وصل الفساد الى الشعب .. هذا ما كنا نخافه".