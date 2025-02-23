عطلة ليومين في هذه المحافظة

نيوز – محلي

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس فقط ليومين.

وقال محافظ في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية". وأضاف ان "ذلك جاء للحفاظ على سلامة الطلاب".

