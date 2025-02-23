السامرائي يفتتح مكتب عضو تحالف العزم في الفلوجة

وقال السامرائي خلال الافتتاح، إن "هذا المكتب سيكون مركزًا للتواصل مع أهالي الفلوجة، والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطوير وتعزيز استقرارها"، مشددًا على أن العزم ملتزم بمواصلة جهوده لخدمة وأبنائها.من جانبه، أكد الحلبوسي أن "افتتاح المكتب يعكس حرص العزم على دعم أبناء الأنبار، وتعزيز الشراكة مع مختلف المكونات المجتمعية"، مشيرًا إلى أهمية الجهود لتحقيق التنمية والاستقرار في .