"طقس العراق".. توقع جديد يخص موجة البرودة

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار موجة البرودة لغاية بداية الاسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان، "اخر تحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء الأحد تشير الى أجواء شديدة البرودة خصوصا خلال ساعات والليل تستوجب أخذ الاحتياطات خلال الايام المقبلة".

وأضاف البيان "متوقع استمرار موجة البرودة لغاية بداية الاسبوع المقبل"، متوقعا "صباح الاثنين تشكل الانجماد الارضي (الصقيع) في مناطق واسعة من مدن البلاد التي ستشهد درجات حرارة صفرية وجنوب البلاد صباحاً وما دون الصفر في شمال وغرب البلاد وتصل لمستويات متدنية جدا على سفوح وقمم الجبال".

كما توقع البيان "استمرار فرص هطول زخات امطار خفيفة ممزوجة بثلوج خفيفة الشدة يوم الاثنين في مراكز مدن وكركوك ودهوك وشمال وأربيل وشمال وكذلك على عموم الجبلية تنتهي فرص الهطول خلال الليل".