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التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد: سكان العراق بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة

محليات

2025-02-24 | 01:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد: سكان العراق بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة
4,747 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، مؤكدة أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.

 

 

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

 

 

يتوزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كردستان.

 

التوزيع السكاني وفق الفئة العمرية

 

العراق:

 

دون الخامسة من العمر: 11.16%

دون سن العمل (5-14): 24.74%

في سن العمل (15-64): 60.44%

65 سنة فأكثر: 3.66%

 

إقليم كردستان:

 
 
 

دون الخامسة من العمر: 9.92%

دون سن العمل (5-14): 21.76%

في سن العمل (15-64): 63.92%

65 سنة فأكثر: 4.4%

 

الحالة الزوجية

 

وفقاً لنتائج التعداد، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة.

 

أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث.

 

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في العراق:

 

أعزب/عزباء: 41.6%

متزوج/متزوجة: 54.01%

مطلق/مطلقة: 1.28%

أرمل/أرملة: 2.8%

منفصل/منفصلة: 0.24%

 

توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في إقليم كوردستان:

 

أعزب/عزباء: 41%

متزوج/متزوجة: 55.83%

مطلق/مطلقة: 0.66%

أرمل/أرملة: 2.18%

منفصل/منفصلة: 0.33%

 

معدلات الوفيات والخصوبة

 

بيّن التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كوردستان إلى 34.3%.

 

أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كوردستان إلى 3.5%.

 

الحالة الاقتصادية

 

كشف التعداد العام للسكان أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كوردستان إلى 46.06%.

 

توزيع العاملين حسب قطاع العمل:

نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً: 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كوردستان.

 

التعليم

 

تبلغ نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، وترتفع في إقليم كوردستان إلى 16.23%.

 

نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم حسب المراحل (ابتدائي، ثانوي):

 

الذكور: 51.5%

الإناث: 48.5%

 

كما يبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، ويرتفع في إقليم كوردستان إلى 93%.

 

وهو "معدل جيد، لكنه لا يزال يشير إلى وجود بعض الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي أو المتسربين منه"، وفق وزارة التخطيط العراقية.

 

الخدمات

 

بحسب نتائج التعداد، تتوفر مياه الشرب داخل المسكن لـ 87% من السكان في العراق، و82% من السكان في إقليم كوردستان، وهي "نسبة جيدة، لكن لا يزال هناك 13% من السكان يحصلون عليها من مصادر أخرى".

 

توزيع الأسر وفق مصادر الكهرباء:

 

%98 في العراق و93% في إقليم كوردستان يعتمدون على الشبكة العمومية.

%93 في العراق و93% في إقليم كوردستان يعتمدون على مصادر أخرى.

 
 

طرق التخلص من النفايات:

 

58% من الأسر تعتمد على جامعي النفايات.

 

13% من الأسر تتخلص من النفايات عن طريق حرقها، "وهي من الملوثات المهددة للبيئة"، مما يشير إلى "الحاجة إلى تحسين خدمات إدارة النفايات".

 

بخصوص الصرف الصحي:

 

تعتمد 49% من الأسر في إقليم كوردستان و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية.

 

الوحدات السكنية

 

تشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية تبلغ 72.15% في العراق، بينما تصل في إقليم كوردستان إلى 70.19%.

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التخطيط

التعداد السكاني

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