مجلس الخدمة يحدد موعد فتح نظام الكودات لتعيين المشمولين بالمرحلة الثالثة

وقال المتحدث الرسمي باسم الدكتور سعد اللامي: إن المتبقين من المرحلة الثانية للتوظيف يبلغ عددهم 5903 من الأوائل وحملة الشهادات العليا، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى "اكتمال جميع بياناتهم وتدقيقها من قبل الجهات المعنية، فيما سيشرع بتوظيفهم خلال الأيام القليلة المقبلة وتوزيعهم بين 55 مؤسسة حكومية بحسب الاحتياج".وأوضح أن "عملية توزيعهم ستجري على طريقتين، الأولى هي التوزيع الحاكم الذي تتساوى فيه الدرجات مع التخصصات، والأخرى القرعة الإلكترونية التي يتم اتباعها عندما تطلب أكثر من جهة الاختصاص نفسه، أو إذا كانت التخصصات مكررة والدرجات محدودة".وأفصح ان "المجلس سيعمل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، على مخاطبة رئاسة ومجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على فتح منظومة الكودات لبدء المرحلة الثالثة من التوظيف المتضمنة 8 آلاف درجة".وأوضح أن "هناك صعوبات واجهها سابقاً تمثلت بأن هناك تخصصات تم توزيعها، إلا أنها رفضت من قبل الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي دعا لمخاطبة الوزارات "كافة لتوفير احتياجاتها.