شذرات من التعداد... كردستان تضم مسنّين أكثر والطلاق نصف معدل محافظات العراق

بلغت نسبة الاعمار الأكثر من 65 عاما في محافظات 3.66% من اجمالي السكان، لكن في بلغت نسبة هؤلاء المسنين 4.4%، ما يعني ان نسبة السكان المسنين المعمرين في اعلى بحوالي 22%، مقارنة بقلة نسبة السكان تحت سن الخامسة والسكان في سن العمل، ففي تبلغ نسبة الأطفال دون الخامسة 11.1% بينما تبلغ في 9.9%، ما يعني ان نسبة الأطفال في محافظات اكبر بـ12% من .اما على صعيد الزواج والطلاق، فتساوت نسبة العزاب والمتزوجين تقريبا بين وكردستان، لكن نسبة الطلاق اختلفت بشكل كبير، فنسبة المطلقين في محافظات بلغت 1.28%، بينما بلغت في 0.66%، ما يعني ان نسبةالمطلقين في اعلى بحوالي 93% من .