هزة أرضية جديدة في العراق

وذكر المركز في بيان ورد لـ نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية في الحدود العراقية ـ الايرانية بمحافظة تبعد حوالي 45 كم عن قضاء كفري".واشار الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى".واهاب بالمواطنين الكرام الابتعاد عن الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".