عطلة بمحافظة واحدة فقط غدا.. هل ستشمل باقي المحافظات؟

نيوز – محلي

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن تعطيل دوام المدارس ليوم غد الثلاثاء.

وقال محافظ ريبوار طه في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية".

وأضاف ان "ذلك جاء للحفاظ على سلامة الطلاب".

وتلقت نيوز مناشدات حول إمكانية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المواطن محمد لـ نيوز، ان "يوم غد ستسجل جميع المحافظات درجات حرارة منخفضة جدا، الامر الذي يؤدي الى تضرر أولادنا لدى ذهابهم الى المدارس"، داعيا الى "تعطيل المدارس اسوة بمحافظة كركوك".

كما اكد المواطن محمد من أهالي لـ نيوز، ان "درجة الحرارة ستسجل في غدا -3 مئوية الامر الذي قد يعرض اولادي الى خطر الإصابة بالامراض بسبب شدة البرودة".

ولفت الى "أهمية تعطيل دوام المدارس خاصة وان اغلب المدار الحكومية لا توجد فيها وسائل تدفئة وبعضها تخلو من الشبابيك".