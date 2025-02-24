عطلة وتقليص ساعات الدوام غدا في هذه المحافظة

نيوز – محلي

أعلنت محافظة صلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع الجامعات والمعاهد والمدارس مع تقليص ساعات الدوام الرسمي ليوم غد.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "محافظ بدر الفحل، اطلع على التقرير الصادر من دائرة الأنواء الجوية حول الحالة الجوية ودرجات المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025، والذي أشار إلى استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

ووجه الفحل وفقا للبيان بما يلي:

• تعطيل الدوام الرسمي في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس داخل ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025.

• تقليص الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، ليبدأ في الساعة 9 صباحًا بدلاً من الساعة 8 صباحًا.

وجاءت هذه التوجيهات حفاظًا على سلامة وأبناء في ظل الظروف الجوية الباردة".