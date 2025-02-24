تحذير للعراقيين من هذه الليلة والتي تليها

نيوز – محلي

حذر المتنبئ الجوي صادق العطية، من الانجماد الأرضي خلال هذه الليلة والتي تليها، فيما توقع ان يشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان موجة مطرية.

وقال عطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته نيوز، ان "البلاد تشهد أجواء مستقرة بدون امطار لغاية الجمعة، حيث يفرض المرتفع الجوي السيبيري سيطرته على وعموم المنطقة، يرافقه استقرار تام على الأجواء حتى نهاية شباط الحالي".

وتوقع ان "تخف شدة الموجة الباردة المؤثرة على البلاد، اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل وتبلغ ذروتها يومي غد وبعد غد، ودرجات الحرارة العظمى تكون أدنى من معدلاتها العامة بحدود 6 - 7 مئوية"، متوقعا ان "تسجل العاصمة ومدن الوسط والغربية درجات حرارة دون الصفر خلال ساعات الأولى، فيما تبلغ مستويات متدنية جدا في مدن شمال البلاد وعلى المرتفعات الجبلية، ونحو صفر الى أقل قليلا في مدن جنوب البلاد".

وحذر من "موجات الانجماد الأرضي خلال هذه الليلة والتي تليها والايام المقبلة"، لافتا الى ان "شهر رمضان سيشهد في اسبوعه الأول حالة ممطرة".