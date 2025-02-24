اعتقال "تاجرة مخدرات" في كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء الاثنين، عن اعتقال "تاجرة مخدرات" في .

وقالت القيادة في بيان، "بناءً على معلومات أمنية دقيقة حول قيام فتاة بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين من الرجال والنساء لغرض ابعاد الشبهة وتضليل القوات الأمنية ونتيجة للمتابعة المستمرة والتحريات المكثفة من قبل قائد شرطة لواء الشرطة الحقوقي (فتاح ياسين الخفاجي) تمكنت مفارز مكافحة أجرام ازادي وبكمين محكم وبعد ملاحقة وتتبع المشتبه بها من إلقاء القبض عليها وسط المدينة".

وأضاف البيان أن "الاطاحة بالمتهمة ضربة لتجار واظهار لامكانية القوات الأمنية ومتابعتها المستمرة في مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات".