العراق يتخذ اجراءات احترازية للحد من "الحمى القلاعية"

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن اتخاذ اجراءات احترازية للحد من انتشار مرض "الحمى القلاعية".

وقالت الوزارة في بيان، "تم اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وتقويضه ما أسهم في تقليل وانحسار الاصابات".

وأضافت أن "ابرزها منع حركة نقل الحيوانات الحية (الأغنام والماعز والأبقار والجاموس) من البؤر المرضية المشخصة (بغداد - - - - واسط) الى اشعار آخر".

ولفتت الى "غلق كافة مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) والى أشعار آخر"، مشيرة الى "السماح بحركة الحيوانات بين المحافظات والمناطق الخالية من الإصابة ومن إقليم بشرط فحص الحيوانات وتزويدها بشهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة".