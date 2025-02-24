التحقيق مع طلبة عراقيين حاولوا التقليل من "هيبة المعلم"

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم في بيان، "بناءً على ما مُتداول من مقاطع فيديو انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر بأسف قيام بعض بتصوير مقاطع قصيرة تُحاول التقليل من هيبة وشخصيّة التربوي بشكل عام، داخل الصف أو خارجه، بما يتنافى والقيم التربويّة وصورة المُعلّم ودوره الأبوي في بناء الجيل والمُستقبل".

وأضاف "وجّه وزير التربية جهاز الإشراف التربوي والمديريات العامة للتربية بإتخاذ الإجراءات القانونيّة الصارمة، وفقاً لمجالس تحقيقيّة، بحق الذين يَثبت قيامهم بهذه السلوكيّات الخارجة عن سياقات المؤسسة والتعامل بوقار واحترام مع بما يوازي هيبة المؤسسة التربوية ومكانتها في بناء وتقويم الإنسان".