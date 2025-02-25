تنبيه هام.. لا تسلك هذه الطرق في بغداد

نيوز – محلي

تنشر نيوز، قائمة شاملة بجميع شوارع وازقة وساحات وجسور المزدحمة الان، حيث تشهد العاصمة حركة مرور صعبة وقائمة طويلة من الازدحامات.

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي: الجسر الدوار مزدحم مجسر اليرموك مزدحم السنك مزدحم الأحرار مزدحم الجمهورية مزدحم باب المعظم مزدحم الصرافية مزدحم الجادرية مزدحم الطابقين مزدحم الدورة مزدحم محمد مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر العلوية مزدحم مجسّر مزدحم مجسر قرطبة مزدحم القادسية باتجاه مزدحم الربيع مزدحم صليخ مزدحم مجسّر الشعب مزدحم البنوك مزدحم الميكانيك مزدحم المشاتل باتجاه عنتر مزدحم منطقة مزدحمة الصناعة مزدحم الجوازات مزدحم تقاطع ميسلون مزدحم الأردن مزدحم الرواد مزدحم المنصور مزدحم تقاطع المسبح مزدحم سدة العرصات مزدحم باب المعظم مزدحم السعدون مزدحم نفق الزيتون مزدحم دمشق مزدحم تقاطع براثا مزدحم العطيفية مزدحمة مطار المثنى مزدحم مطار مزدحم الجمعية مزدحم كرادة داخل مزدحمة المصافي مزدحم تقاطع عقبة مزدحم السعدون مزدحم

