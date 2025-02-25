ماذا سيحصل الليلة في 13 محافظة عراقية بينها بغداد؟

نيوز – محلي

نشرت هيئة الانواء الجوية، جدولا بدرجات العظمى والصغرى لليوم الثلاثاء في 18 محافظة بينها .

ووفقا للجدول ادناه فان 10 محافظات بينها ستتجاوز درجة الانجماد بينما ستسجل ثلاث محافظات أخرى درجة الانجماد الصفر مئوية، اما باقي المحافظات فستكون قريبة من الصفر مئوية.

