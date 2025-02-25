"سرقة بوضح النهار".. سائق شاحنة يوثق ما حصل معه قرب مدخل ديالى

نيوز – محلي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق شاحنة لدى مطالبته بدفع أموالا من قبل هيئة النقل بشكل مخالف للقانون.

وبحسب الفيديو ان "سائق شاحنة تم إيقافه من قبل موظفي هيئة النقل قرب مدخل مدينة وتمت مطالبته بدفع أموال بحجة دخوله الى محافظة ديالى، رغم ان شاحنته خالية من تحميل أي بضاعة".

وذكر سائق الشاحنة في مقطع الفيديو انه "دفع أجور الجباية في المنفذ ولديه ما يثبت ذلك، الا ان موظفي الهيئة اصروا على دفعه الأجور لكنه رفض".

واعتبر ناشطون على التواصل الاجتماعي ان "هذا يعتبر سرقة في وضح النهار"، وطالبوا بـ"محاسبة المقصرين من هؤلاء وعدم فسح المجال بان يتحول الجباية الى ملف فساد جديد".