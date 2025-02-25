منذ أسبوع.. قضاء المدينة في البصرة يغرق بالنفايات (صور).. ما القصة؟

وقال مراسل نيوز، إن شوارع وأزقة قضاء باتت مكبا كبيرا للنفايات وتجمعها بكميات كبيرة تهدد صحة المواطنين.وأضاف المراسل، أن النفايات تراكمت بعد إضراب موظفي البلدية عن العمل منذ نحو أسبوع لعدم الاستجابة لمطالبهم في زيادة الأجور والمخصصات.