توجيه جديد لأصحاب المولدات القريبة من المدارس في بابل

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سيكون تزويد بـ 5 امبير كحد للمدراس المتواجدة بالقرب من المولدات الاهلية".وأضاف، ان "التوجيه يأتي من اجل ضمان استمرار مد الى المدارس في عموم محافظة بابل".