"اين نذهب؟".. اسر مهددة بإزالة منازلها في الرجاء ببغداد ومناشدات للسوداني بالتدخل

نيوز – محلي

نظم أهالي مجمع الرجاء قرب منطقة الحرية ببغداد وقفة احتجاجية على خفية تهديدات من مستثمر توعد بإزالة منازلهم لانشاء مشروع استثماري.

وقال مراسل نيوز، ان "أهالي منطقة مجمع الرجاء قرب منطقة الحرية مهددون بالإزالة والتهجير بعد إعطاء الأرض لمستثمر خلال عهد السابق الكاظمي".

واكد احد أهالي المنطقة ان "قوة امنية اعتقلت عددا من أبناء المنطقة وتوعدت باستمرار حبسهم اذا لم يتم اخلاء منازلهم بهدف تهديمها".

وأضاف "نحن فقراء اين نذهب؟"، لافتا الى ان "المستثمر ادعى انه اشترى الأرض في عهد الكاظمي".

فيما اكد اخر ان "رئيس الوزراء الأسبق منحنا كتب تمليك، الا انها الغيت فيما بعد"، موضحا ان "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع الغى جميع قرارات الكاظمي وبضمنها منح الأرض لهذا المستثمر، الا ان الأخير التف على القرار وفاجئنا بالمطالبة باخلاء المنطقة لبناء مشروعه الاستثماري".

ولفت الى ان "اعداد المنازل في هذه المنطقة العشرات من المنازل"، داعيا الى "انصاف هذه الاسر الفقيرة".





