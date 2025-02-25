كربلاء تعتمد خارطة استثمارية واعدة.. 100 مدرسة جديدة في الطريق

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بحضور المحافظ الخطابي صوت مجلس محافظة على الخارطة الاستثمارية لمحافظة فضلا عن مشاريع تنمية الاقاليم وبنك المشاريع".وتابع، انه "تم التصويت ايضا على بناء 100 مدرسة في موزعة على كافة الوحدات الادارية ومركز ضمن جهود وخطط بتطوير القطاع التربوي وتوفير بيئة ملائمة للطلبة".