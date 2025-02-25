قرارات تخص توقيتات الدوام بالمؤسسات الحكومية والجامعات وتقليص ساعات العمل في رمضان

نيوز – محلي

اصدر مجلس الوزراء، قرارات تخص توقيتات الدوام للمؤسسات الحكومية والجامعات وتقليص الدوام في رمضان.

وقال لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "جلسة التي عقدت في الـ18 من شباط الحالي، تقرر خلالها ما يلي:

بشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع للزحامات المرورية في بغداد، أقر ما يأتي :

-إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025.

-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ).

-تعديل الدوام الرسمي لدوائر والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ).

-استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة.

-تعديل الدوام الرسمي لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ).

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس "تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025".