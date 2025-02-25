ماذا حصل في مطار النجف ليلة أمس؟

نيوز – محلي

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما حصل في مطار ليلة امس.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "وفدا امريكي هبط في طائرتي هليكوبتر بمطار ليلة امس، حيث تم منعهم من قبل حماية المطار كون الوفد كان مسلحا"، مبينا ان "مشادة حدثت بين الجانبين".

وأضاف ان "الوفد قام بتصوير المطار وغادروا الى السفارة الأميركية ببغداد"، لافتا الى انه "لم تعرف حتى الان أسباب الزيارة".