للعراقيين.. قرارات تخص شهر رمضان

نيوز – محلي

أصدرت هيئة السياحة، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الخاصة بشهر رمضان .

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "القرارات تضمنت ما يلي: -يمنع الإفطار العلني -تمنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم -تغلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة قبل شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء المرافق السياحية المدرجة أدناه: -المطاعم السياحية على الطرق الخارجية -المطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن (مراجعة لغرض تثبيت ذلك) -تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق

