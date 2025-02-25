كنيسة ماركوركيس في الحبانية.. شاهد على تاريخ التعايش والتسامح (صور)

أهالي لا يزالون يتذكرون جيرانهم المسيحيين الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المحلي، ويعربون عن أملهم في عودتهم لإعادة الحياة إلى العلاقات الطيبة التي كانت تميز مدينتهم قبل أن ينال منها الفكر المتطرف الذي حاول تدمير هذه الوحدة.ادناه الصور: