اعتقال متاجر بالقطع الأثرية في ديالى

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، "من خلال العمل الاستخباري المكثف والمتابعة المستمرة، تمكنت المنظمة في من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الأثرية".

وأضاف أن "عملية القاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له وبحوزته 60 مسكوكة معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة احياء سكنيه ضمن قضاء خانقين"، مشيرا الى أن المعتقل "اعترف بجلب المضبوطات من احد دول الجوار للمتاجرة بها".