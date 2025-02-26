على أنغام الموسيقى.. قاعة عرس في كركوك تتحول الى حلبة مصارعة (فيديو)

وعلى الأغاني والموسيقى الصاخبة، يظهر في الفيديو تبادل اللكمات والصراخ بين الحاضرين للحفل، ويقال بحسب المتداولين للفيديو أن العراك كان بين عائلتي العريس والعروس ولكن "قدحة" النار التي أشعلت المعركة لم تعرف لغاية الان.وبحسب الفيديو، تدخلت قوات أمنية كانت قريبة من موقع الحفل لفض النزاع، لكن العراك بقي مستمرا بين الحاضرين، لتضطر بعد ذلك القوات الأمنية الى اعتقال 7 أشخاص، قبل أن يفرج عنهم بكفالة.