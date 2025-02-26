هل تأثرت حركة الاسواق مع اقتراب شهر رمضان

نيوز – محلي

باتت الاعباء المالية تفرض على المواطنين بعدما انهكت ميزانية العوائل بمحافظة واثرت على حركة الاسواق على الرغم من اقتراب شهر رمضان.

وبرغمِ الاستقرارِ النسبي لأسعارِ الموادِ الغذائيةِ، تشهدُ الأسواقُ المحلية ُ في صلاحِ الدين ركودًا ملحوظًا في الحركةِ التجارية.

ومع اقترابِ شهرِ رمضان، بدأت العديدُ من العائلاتِ بتقليلِ مشترياتِها، نتيجة للضغوطاتِ الاقتصاديةِ المتزايدةِ ومخاوفِ تأخرِ صرفِ الرواتب.

اصحابُ المحالِ التجاريةِ عللوا الركودَ في الاسواقِ رغمَ اقترابِ شهرِ رمضان الى التقلباتِ باسعارِ صرفِ والتقنينِ الذي باتت تمارُسه الكثيرُ من العوائلِ نتيجةَ الضغوطِ الماليةِ التي باتت تتحملُها من مصاريفَ كانت حتى سنواتٍ قريبةٍ ليست في قائمةِ المصروفات .