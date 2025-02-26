بالصور.. خبر سار للبغداديين اليوم

نيوز – محلي

تشهد اليوم، افتتاح مجسر الصرافية وسط .

وقال مراسل نيوز، ان "الاستعدادات جارية لافتتاح مجسر الصرافية الذي انجز ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية".

وأضاف ان "هذا الجسر سيخفف من الزخم المروري في المناطق القريبة منه".