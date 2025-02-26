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العدل تفتتح مديرية تسجيل عقاري الحر في كربلاء المقدسة
محليات
2025-02-26 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
213 شوهد
السومرية
نيوز – محليات
افتتحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري مديرية تسجيل عقاري
الحر
في محافظة
كربلاء
المقدسة، بحضور محافظ
كربلاء
المقدسة
نصيف
الخطابي وعدد من وجهاء المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتطوير البنى التحتية وتوسيع نطاق الخدمات العقارية في مختلف المحافظات.
ويأتي افتتاح المديرية ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تخفيف الزخم عن المديريات العقارية الأخرى، وتقديم
خدمات
تسجيل العقارات للمواطنين بسرعة وكفاءة أكبر. كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.
وخلال حفل الافتتاح، أكد المدير العام - بحسب البيان - على أهمية هذه الخطوة في
تحسين
الأداء المؤسسي وتقديم
خدمات
حديثة تواكب التطورات الرقمية والإدارية.
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