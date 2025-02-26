العدل تفتتح مديرية تسجيل عقاري الحر في كربلاء المقدسة

ويأتي افتتاح المديرية ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تخفيف الزخم عن المديريات العقارية الأخرى، وتقديم تسجيل العقارات للمواطنين بسرعة وكفاءة أكبر. كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وخلال حفل الافتتاح، أكد المدير العام - بحسب البيان - على أهمية هذه الخطوة في الأداء المؤسسي وتقديم حديثة تواكب التطورات الرقمية والإدارية.