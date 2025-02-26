التخطيط تعلن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق

وقالت في بيان، ورد نيوز، إن المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق، نفذته هيئة الاحصاء بالتعاون مع هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان، وبدعم من البنك الدولي، وشمل جميع محافظات .واظهرت نتائج المسح عن تراجع نسبة الفقر في الى (17.5) عما كانت عليه عام 2018 حيث بلغت حينها (20.05%) .وأجملت الوزارة اهم النتائج التي تمخض عنها المسح وكانت:❖ بلغ متوسط حجم الاسرة في (5.9) فرداً .❖ بلغت نسبة اكتظاظ الوحدات السكنية حسب المعيار "وجود أكثر من ثلاث اشخاص في الواحدة" بنسبة (29%) .❖ بلغ متوسط إنفاق الفرد (248.6) الف دينار❖ بلغ متوسط إنفاق الاسرة (1,467) مليون دينار .❖ بلغ متوسط دخل الفرد (201.3) ألف دينار .❖ بلغ متوسط الدخل للأسرة (1,188) مليون دينار .❖ بلغ معدل البطالة للبالغين للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) (13.5%) .❖ بلغ معدل السكان النشطين إقتصادياً للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) (38.1%) .❖ بلغت نسبة عدد الاسر التي تمتلك البطاقة التموينية(96.4%) .❖ اظهرت نتائج المسح إن (15.2%) من الافراد في مصابين بأمراض مزمنة .❖ بلغت نسبة الاسر الذين يمتلكون المساكن التي يعيشون فيها (77.6%) .❖ بلغت نسبة الاسر التي ترتبط وحداتهم السكنية بشبكة الماء العمومية (86.48%) .‎❖ بلغ نسبة الاسر التي ترتبط وحداتهم السكنية بشبكة الكهرباء العمومية (96.71%) .❖ بلغت نسبة الاسر التي تمتلك حيازات زراعية (15.5%).❖ بلغت الاسر التي تمتلك حيازة غير زراعية (8.2%) .وعلى مستوى المحافظات:- سجلت محافظة المثنى اعلى نسبة للفقر بنسبة (40%)وتليها محافظة بابل بنسبة (35.7%)- اما الأقل فقراً فكانت محافظة أربيل بنسبة (7%) وتليها محافظة السليمانية بنسبة (8%)- شهدت محافظات ذي قار والمثنى والديوانية نينوى انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر بالمقارنة مع كانت عليه عام 2018- حيث سجلت محافظة ذي قار نسبة (15%) بعد ان كانت (40%) عام 2018- وسجلت المثنى (43%) بعد ان كانت (52%)- وسجلت الديوانية نسبة (29%)، بعد ان كانت 48%- فيما سجلت محافظة نينوى (13%) بعد ان كانت (38%)