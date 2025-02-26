افتتاح مجسر الصرافية وسط بغداد.. ما أهميته؟

نيوز – محلي

افتتح وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، مجسر الصرافية في العاصمة .

وقال مراسل نيوز، ان "وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني افتتح، اليوم الأربعاء، مجسر الصرافية في العاصمة بغداد".

ما أهمية المجسر؟

وقال مدير عام حسين لـ نيوز، انه "في عام 2025 وعدت الحكومة على لسان ووزير الاعمار، باستمرار الإنجازات بمشاريع فك الاختناقات وباوقات قياسية".

وأضاف ان "مشروع مجسر الصرافية هو جزء مهم من مشروع انشاء الصرافية الحديدي مع انشاء تقاطعين بعد الانتهاء من انجاز براثا"، مشيرا الى انجاز الصرافية الرابط بين الامام الأعظم ومنطقة باب المعظم".

وبين ان "هذا التقاطع مكمل لتقاطع الفنون الجميلة الذي انجز عام 2024 ضمن الحزمة الأولى، وان هذه المشاريع لن تكتمل أهميتها في هذا المحور الا بعد اكتمال الجسر العابر للنهر والذي نعمل على إنجازه"، لافتا الى انه "تم انجاز اعمال الركائز النهرية واعمال القبعات وبعض الدعامات والعمل مستمر في اسطح الجسر".

وبين ان "الجسر سيفتتح خلال هذا العام ليكون المحور القادم من سريع محمد القاسم باتجاه مطار المثنى سالك دون أي عرقلة"، لافتا الى ان "اعمال الصرافية وصلت لاكثر من 50 بالمئة وتسير بوتيرة عالية".