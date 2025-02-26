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العراق بصدد إنشاء عملة ورقية خاصة بالبنك المركزي
محليات
2025-02-26 | 06:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,908 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء عملة ورقية خاصة بالبنك المركزي.
وقال العلاق في
كلمة
له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، ونقلتها الوكالة الرسمية وتابعتها
السومرية
نيوز، إن "هناك خارطة طريق كاملة لرقمنة الخدمات المصرفية عبر الدفع الإلكتروني باعتباره أداة رئيسة للتحول الرقمي إذ بلغ عدد الأجهزة 63 ألف جهاز في محافظات العراق".
وأضاف، أن " عدد أجهزة الصرافات الإلكترونية بلغ أكثر من 4000 جهاز وعدد البطاقات المصرفية حوالي 17 مليون بطاقة".
وتابع، أن "البنك المركزي دعم ترخيص وتشغيل المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف النقال التي تتيح الشحن والتحويل ودفع الفواتير ما رفع نسبة الشمول المالي الى أكثر من 40 % مقارنة بـ 20 % قبل ثلاث سنوات"، مشيرا الى أن "عدد المحافظ الدائمية بلغ مليوناً و200 ألف محفظة كما حققنا تكاملاً دولياً عبر ربط منظومة الدفع الإلكتروني العراقية بشبكات الدفع العالمية مما يتيح تحول قبول البطاقات الأجنبية محلياً وتوسيع قبول البطاقات العراقية دولياً".
وأوضح، أن "الإنجازات المتحققة في مجال تقنية المعلومات والمدفوعات الالكترونية في البنك المركزي تعد نقلة جوهرية في النظام المالي".
ولفت الى انه "سنكون قريباً أمام تحولات أكبر في عالم يشهد تحولاً رقمياً كبيراً وعصر الهيمنة الرقمية الطاغي، عصر الاقتصاد الرقمي والمعرفي"، مردفاً ان "القيمة السوقية لأكبر الشركات في العالم تتمثل بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها شركة ماي كروسوفت التي تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات و462 مليار دولار ولا تقل عن ذاك قيمة أبل وأمازون والانترنت ومقارنة بالسنوات الماضية كانت الشركات الصناعية والنفطية هي التي تتصدر الشركات الأكبر قيمة سوقية في العالم وهذا يعكس تحويلاً في الاقتصاد".
واستطرد بالقول: "في إطار هذه الدورة يستعد النظام المالي والمصرفي لتحولات كبرى ومن هذه التحولات ان المصارف الموجودة اليوم لم تكن كما نعرفها وإنما تتحول الى منصات ذكية قائمة على التكنولوجيا كما سيشهد النظام المالي والمصرفي تحولات جوهرية منها".
ونوه بأن "انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية بالبنوك المركزي الأمر الذي سيحدث تغييرا كبيرا قي النشاط المالي والمصرفي وستكون له انعكاسات كبيرة على طبيعة الاستثمارات والمعاملات والسيطرة على كثير من الظواهر المعلقة بحركة النقد سواء الاستثمارية أو الاقتصادية".
وبين أن "البنك المركزي
العراقي
يتحرك لإنشاء عملة ورقية خاصة بالبنك المركزي لتحل تدريجيا محل العملة الورقية وستكون عملية تحول كبرى يجري التنسيق مع الجهات المختصة دوليا وكذلك مع بعض المنظمات في المنطقة والبنوك المركزية في المنطقة العربية ومع صندوق النقد العربي".
وأوضح، أن "من مظاهر التحول التي سنشهدها تغير النمط التقليدي للمصارف"، مستدركاً انه "أنجزنا قبل فترة قليلة نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء".
وتابع، ان "التوجه نحو استخدام الروبوتات الاستثمارية التي ستدير أنظمة الذكاء بطريقة أكثر كفاءة ومن المتوقع أن يكون عدد الروبوتات عام 2025 بحدود 20 مليار روبوت"، مستدركاً أننا "نفكر جديا بإنشاء مركز بيانات في
العراق
وبدأ البنك المركزي يتحرك على الموضوع وسيكون من أكبر المشاريع الاستثمارية قادر على استعمال جميع البيانات".
وبين أن "البنك المركزي
العراقي
يتحرك لتحل تدريجيا محل العملة الورقية وستكون عملية تحول كبرى يجري التنسيق مع الجهات المختصة دوليا وكذلك مع بعض المنظمات في المنطقة والبنوك المركزية في المنطقة العربية ومع صندوق النقد العربي".
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