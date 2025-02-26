وفاة عامل إثر سقوطه في احدى "المنهولات" في واسط

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "عاملا لقي مصرعه بعد سقوطه في إحدى "المنهولات" أثناء محاولته تنظيفها في قضاء النعمانية بمحافظة واسط".دون إضافة مزيد من التفاصيل عن الحادث.