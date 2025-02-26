خلال رمضان.. قرار حكومي بتخفيض الأسعار لهذه الفئة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس محمد شياع السوداني، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك".وأضاف: "بنسبة تتراوح بين (10-15‎)‎%‎ عن الأسعار المعروضة والمدعومة، ولجميع المواد التي يتم بيعها في مراكز (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها في قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً في والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".