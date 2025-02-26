بالفيديو.. نجاة أربعة طلاب بعد سقوط سيارتهم في أحد الأنهر بكربلاء

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "نجى أربعة طلاب من إعدادية البساط للبنين في قضاء الحسينية شمال بعد سقوط عجلتهم التي كانوا يستقلونها في نهر "المغلف" إحدى الانهر الفرعية في المحافظة".دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.