السامرائي يؤكد على أهمية تعزيز التكاتف لخدمة ديالى

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم، انه "إستقبل المهندس السامرائي، رئيس العزم، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفداً من وجهاء محافظة ديالى، بحضور النائب رعد الدهلكي، رئيس العزم في ديالى، والشيخ علي حماد سمير المحمدي، والاستاذ زيد علي المحمدي عضو مجلس محافظة الأنبار والقيادي في العزم".وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في ديالى، وسبل تعزيز بين القيادات المجتمعية والسياسية لدعم جهود الاستقرار وتحسين الخدمات، حيث أكد السامرائي أن العزم مستمر في متابعة قضايا المحافظات والعمل على تقديم الحلول التي تسهم في تحسين الأوضاع الخدمية وخطوات تعزيز الاستقرار".من جانبهم، عبّر وجهاء عن "تقديرهم لدور العزم في دعم المحافظات والسعي لإيجاد حلول عملية لمشاكلها، مؤكدين أهمية الجهود لضمان واقع أفضل لأبنائها".