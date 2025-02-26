خمس إصابات بحادث سير في الديوانية

أفاد مصدر محلي، بإصابة خمسة أشخاص بحادث سير محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "حادث مروع في طريق ديوانية نجف في قضاء أدى إلى إصابة خمسة اشخاص بجروح".

وأضاف المصدر أن "امرأتين من بين المصابين في حالة خطرة"، مشيرا الى "نقل المصابين الى مستشفى قريب".