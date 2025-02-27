لجنة حكومية لمتابعة ملف فتح منفذ حدودي ومنطقة حرة مع السعودية

وقال مستشار المحافظ لشؤون الصناعة شهيد دلي العارضي، إن "اللجنة فاتحت نظيرتها من خلال السفارة العراقية في الرياض، بخصوص فتح منفذ حدودي بين والمملكة وهي بانتظار الرد"، منوهاً بأن "الجانب السعودي رحَّب في أكثر من مناسبة بالخطوة، لما لها من أهمية اقتصادية وسياسية وثقافية بين البلدين".وبين أن الدراسة التي أعدتها بشأن الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة حرة مع قدرت واردات المنفذ السنوية بـ 160 مليار دينار، كما أنه سيخفف حجم البطالة بأربع محافظات مجاورة، فضلاً عن النجف، مؤكداً أن عوائق إنشاء المنفذ والمنطقة الحرة في طريقها إلى المعالجة، وأهمها تأهيل طريق الحج البري القديم بين النجف والسعودية.