إطلاق استمارة إلكترونية لتلقي شكاوى التجاوز على الأملاك في بغداد ونينوى

وذكرت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان دائرة شؤون واللجان في الأمانة أطلقت استمارة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المسيحيين والمكونات الاجتماعية الأخرى بشأن التجاوزات على عقاراتهم في محافظتي "بغداد ونينوى"، وذلك استنادًا إلى توصيات اللجنة المعنية بحماية أملاك هذه الفئات.كما يمكن تقديم الشكاوى عبر الرابط الآتي: