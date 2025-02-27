القضاء يوثق شهادة أقوال زوجة "أبو بكر البغدادي" بشأن المختطفات الايزيديات

وعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى على توثيق معلومات مهمة سوف تساعد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، بحسب بيان لمجلس ورد للسومرية نيوز.ومن جانب اخر، وثق المركز حادث اختطاف وقتل الصحفية (كايلا مولر) واستمع الى وثائق شهدتها زوجة البغدادي على الحادث المذكور.ويأتي هذا العمل – بحسب البيان - ضمن إجراءات المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها أبناء شعبنا بعد عام 2014 نتيجة سيطرة كيان .