السوداني يختتم زيارته الى المثنى.. هذا ما تضمنته

وبحسب بيان لمكتب السوداني، فإن زيارة الى المثنى، تضمنت:◼️ اطلاق العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة (250 ميغاواط).◼️ الموافقة على استحداث فرع إنتاج الكهرباء في .◼️ اطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية (40 ألف) وحدة سكنية بضمنها (10 الاف) وحدة للتربويين.◼️ اطلاق العمل التنفيذي في مشروع مستشفى العام سعة 100.◼️ افتتاح خط سكة حديد حجامة- ساوة و 3 جسور كونكريتية.◼️ اطلاق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية.◼️ شمول منطقة البو حجر في مدينة السماوة بأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي.◼️ افتتاح مصنع لإنتاج المواد الغذائية واطلاق العمل بمشاريع للثروة الحيوانية والتعليب في قضاء النجمي.◼️ اطلاق العمل التنفيذي لمشروع جامعة مهد الحضارات.◼️ اطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع متكامل للمجاري في الصوب الصغير بقضاء السماوة.◼️ شمول محافظة بـ ( 7) مشاريع للبنى التحتية، بكلفة (736) مليار دينار، وهي:◼️ مشروع مستشفى قضاء الرميثة/ 200 سرير.◼️ مشروع تنفيذ وتأهيل مسارات لعدد من محطّات المعالجة.◼️ تصميم وتنفيذ مشروع مجاري متكامل في قضاء مع محطّة المعالجة.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطّة معالجة في قضاء الوركاء.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطّة معالجة في قضاء الهلال- المجد.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطّة معالجة في قضاء النجمي.◼️ تحديث تصاميم وتنفيذ مشروع محطّة معالجة في قضاء السوير".