الكويت تمنع دخول مواطن عراقي والسبب شعار "جمهورية العراق"

ووفقاً لمقطع فيديو متداول، ظهر المواطن وهو يتحدث عن تعرضه لإيقاف من قبل الجهات المختصة في المنفذ الحدودي الكويتية، حيث خيرته السلطات بين إزالة أو العودة إلى بلده.ورفض المواطن إزالة الشعار، مفضلاً العودة إلى العراق، ما أثار تفاعلاً واسعاً التواصل الاجتماعي.