مصرع رجل وابنته بحريق في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع رجل وابنته بحريق داخل منزلهما شمالي .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "رجلا وابنته توفيا بعد حادث حريق اندلع داخل منزلهما ضمن الضباط في منطقة الاعظمية".

وأضاف المصدر أنه "تم اخماد الحريق من قبل الدفاع المدني والذي اكد أن الحادث نتيجة تماس كهربائي".