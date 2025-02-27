اعتقال متهمين بسرقة الهواتف في النجف

وقالت الشرطة في بيان، " تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة الأشرف اللواء محمد ذياب، وبمتابعة من قبل مدير شرطة قضاء الكوفة، ألقت دوريات شرطة النجدة التابعة إلى مديرية شرطة قضاء الكوفة القبض على متهمين اثنين بسرقة الهواتف".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط المسروقات بحوزتهما وتسليمهما إلى مكافحة إجرام الكوفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".