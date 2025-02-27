"سلمى ستعود الى المدرسة".. تلميذات يطلقن حملة لمساعدة صديقتهن المريضة (صور)

طالبة في مدرسة في الصف الثالث الابتدائي أصيبت بمرض عضال.زميلاتها أطلقن حملة يقودها أحد نشطاء تحت اسم "سلمى ستعود إلى المدرسة".ولاقت الحملة تفاعلاً من الأهالي والخيرين وبعض المسؤولين لجمع مبلغ لإجراء عملية للطفلة .