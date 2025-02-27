في ميسان.. ضبط خمسة أطنان من اللحوم الفاسدة

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن ضبط خمسة أطنان من اللحوم الفاسدة في محافظة .

وقال الجهاز في بيان، "في إطار جهوده لحماية صحة المواطنين، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة من ضبط 5 أطنان و750 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري كانت معدة للبيع في الأسواق المحلية استعدادًا لشهر رمضان المبارك".

وجاءت العملية بحسب البيان "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم مداهمة أحد المخازن التي كانت تحتوي على اللحوم التالفة والمخالفة للمواصفات الصحية"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".